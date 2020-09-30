1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karaman'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Karaman'da FETÖ-PDY'nin yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden dün adliyeye sevk edilen 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bugün de 6 kişi adliyeye sevk edildi.
 30 Eylül 2020 13:45
+Aa- Yazdır
Karaman'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri FETÖ ile bağlantısı olduğu ileri sürülen bazı kişilerin bir araya gelerek buluştukları bilgisine ulaştı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Karaman ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Ekipler, örgüt üyelerinin toplandıkları hücre evinde yaptığı aramada ise yüklü miktarda Türk lirası ve döviz, sahte kimlik, çok sayıda doküman ve FETÖ elebaşına ait kitap, sim kart, ankesör kartları ve dijital materyal ele geçirdi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılardan 4'ü dün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün ise 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlıların adliyeye çıkarılışı sırasında bir şüpheli kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına 'Çekin çekin iyi çekin diye' konuştu.

Yeniden yapılanma içerisine girdikleri ileri sürülen örgüt üyelerinden bazılarının Konya ve Ankara'dan aldığı paraları ve talimatları umuma açık yerlerde diğer örgüt mensuplarına vererek aktardıkları iddia edildi. Öte yandan zanlıların aralarında yeni haberleşme programları kullandıkları da öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Şehitlerin kanı yerde kalmadı
30 Eylül 2020 14:23		 Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası
30 Eylül 2020 14:13
Kumpas hakim ve savcıları 'Balyoz'dan da yargılanacak
30 Eylül 2020 14:09		 Edirne'de FETÖ şüphelisi stajyer avukat gözaltına alındı
30 Eylül 2020 14:07
FETÖ sanıkları hesap veriyor
30 Eylül 2020 14:02		 FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
30 Eylül 2020 13:59
FETÖ'nün il imamları hamamlarda ve pastanelerde toplanmışlar
30 Eylül 2020 13:24		 Tokat'ta FETÖ'nün 'mütevelli grubu'na yönelik soruşturmada 8 kişi salıverildi
30 Eylül 2020 12:24
Eski HDP'li vekilinde olduğu 14 kişiye gözaltı
30 Eylül 2020 12:18		 FETÖ yeniden yapılanmasına operasyon: 10 zanlı yakalandı
30 Eylül 2020 11:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:33 - Sivas'ta 2 metre genişliğindeki 2 katlı bina dikkati çekiyor14:30 - Polis memuru, kariyer uzmanlığa naklen atanabilir mi?14:25 - Sel sonrası yıkım için geldikleri ilçede psikolojik yıkımı yaşadılar14:23 - Şehitlerin kanı yerde kalmadı14:20 - 6 çocuklu aile 7 yıldır lağım suyu basan evde yaşıyor14:17 - Bekçinin izin gününü öğrenen hırsızlar esnafı bezdirdi
14:15 - Türkiye'nin konuştuğu o kadın sığınma evine yerleştirildi14:13 - Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası14:11 - Oto tamircilerinde 'dolu hasarı' yoğunluğu yaşanıyor14:09 - Kumpas hakim ve savcıları 'Balyoz'dan da yargılanacak14:08 - Temel Karamollaoğlu: Yatırımlar durdurulmalı14:07 - Edirne'de FETÖ şüphelisi stajyer avukat gözaltına alındı
14:04 - 'Kaset kumpası' davasına devam edildi14:02 - FETÖ sanıkları hesap veriyor13:59 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı13:57 - Yılın ilk karı Erciyes Dağı'na kar yağdı13:55 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13:55 - Shell 9 bin kişiyi çıkaracak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Bankada parası olanlar daha fazla faiz alacak
'Anasınıfı ve 1. sınıf dışında yüz yüze eğitim başlamayabilir!'
Ekonometri bölümü mezunlarına yeniden kaymakamlık yolu açıldı
Toplu taşıma araçlarına HES kodu zorunluluğu getirildi
Casus astsubay, devletin bütün sırlarını sayıp dökmüş
Neslihan hemşirenin, polis eşinin başındaki en zor nöbeti
Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak
EBA'da yaşanan sorunlarla ilgili yeni açıklama
Benzin fiyatlarına zam geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dolar 50 tl olsa umrumda değil 3
hatalı basım para 2
herbokolog 2
01.10.2020 g.rangers vs galatasaray maçı 2
Yunanistan 1
Elmyra Duff 1
yerli pilavlık pirincin yunan menşeli çıkması 6
avara kasnak 3
toccata and fugue in D minor 1
zehirli yılan ısırması 3
SON İLANLAR
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Milas Belediyesi Geçici 14 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İBB Grandplaza Gıda 1 İşçi Alacak
İzmir İBB Grandplaza Gıda 14 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam