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Eski ilçe belediye başkanı korona virüse yenik düştü

Sakarya'da eski ilçe belediye başkanı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
 30 Eylül 2020 13:51
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Eski ilçe belediye başkanı korona virüse yenik düştü

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Seyfettin Kubilay, yakalandığı korona virüs hastalığına yenik düştü. Mermer'in cenazesi Arifiye ilçesi Bozacı Mahalle Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Bozacı Mezarlığı'na defnedilecek.
İhlas Haber Ajansı
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