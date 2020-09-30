Eski ilçe belediye başkanı korona virüse yenik düştü
Sakarya'da eski ilçe belediye başkanı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
|30 Eylül 2020 13:51
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