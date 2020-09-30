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Kastamonu'da Kovid-19'a yakalanan 95 sağlık çalışanı iyileşti

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, bugüne kadar 95 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını söyledi.
 30 Eylül 2020 13:53
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Kovid-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarının yaşadığı zorluğu göstermek için gazetecilere yoğun bakım ünitesini gezdiren Ergül, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Mart ayından bu yana ülke çapında Kovid-19 ile mücadele edildiğini aktaran Ergül, çabaları güçlendirmek amacıyla Valilik bünyesinde sık sık toplantı yaptıklarını anlattı.

Toplantılardan sonuç almaya başladıklarını düşündüğünü dile getiren Ergül, "Ağustos ayının 19'u itibarıyla pik yaşadık ama inişe geçmeye başladı. Bu sevindirici bir durum. Bunda çalışmaların ve tedbirlerin etkili olduğunu düşünüyorum. Hastanemizin yoğun bakımındaki yoğunluğun sebebinin yaşla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kastamonu'daki nüfus biraz yaşlı. Dolayısıyla Kovid-19 başladığında sıkıntı daha fazla olabiliyor." dedi.

Hastane personelinin bir bölümün de Kovid-19'a yakalandığına işaret eden Ergül, şöyle devam etti:

"Hastanemizde çalışan personelin Kovid-19'lu olma ve hastalığa yakalanma oranı bir miktar fazla ama bu dönemi başarıyla atlattığımızı düşünüyorum. Bu, ekibimizin ve çalışma arkadaşlarımızın yoğun şekilde çalışması ile oldu. Hastanemizde mart ayından bu yana 47 ebe ve hemşire, 12 hekim, 3 laboratuvar teknisyeni, 8 tıbbi sekreter, 15 temizlik personeli, 5 güvenlik görevlisi ve yönetim katındaki 5 kişiyle toplam 95 personelimiz Kovid-19'a yakalandı ve başarı ile atlattı. Şu an hepsi aramızda, görevinin başında."

Vatandaşlara tedbirler konusunda duyarlı olma çağrısında bulunan Ergül, "Kastamonu insanının çok duyarlı olduğunu düşünüyorum. Maske, mesafe ve hijyen konusuna çok dikkat edilmeli. Maske ile solumak, entübasyon cihazına bağlı olmaktan çok daha iyidir. Hedefimiz bu hastalığı bir an önce atlatıp normal şartlara dönüp önümüze bakmak, Kastamonu'ya layık bir üniversite hastanesi ortaya çıkarmaktır." diye konuştu.

Yoğun bakım sorumlu hemşiresi Elmas Yılmaz ise mart ayından bu yana Kovid-19 hastalarına baktıklarını söyledi.

İş yüklerinin arttığını vurgulayan Yılmaz, "Vatandaşlarımızdan ricamız, sosyal mesafelerine dikkat etmeli, maskelerini kullanmaları. Dışarıda maskesiz dolaştığımızda burada ağzımızda tüple dolaşmak zorunda kalacağız. Hastalarımızla konuştuğumuzda, bu durumun çok zor olduğunu söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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