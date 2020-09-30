Shell 9 bin kişiyi çıkaracak
Shell toplam iş gücünün yüzde 10'una denk gelen 9 bin kişi çıkarmayı planladığını duyurdu.
|30 Eylül 2020 13:55
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Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden Shell, corona virüs salgını nedeniyle düşen petrol talebine bağlı olarak işten çıkarma yapacak.
Shell toplam iş gücünün yüzde 10'una denk gelen 9 bin kişi çıkarmayı planladığını duyurdu.
Şirket yeniden yapılanma kapsamında 2022 sonuna kadar 2-2,5 milyar dolarlık tasarruf sağlanacağını belirtti.
Shell'in gelirleri ilk çeyrekte yüzde 46 düşerek 2,9 milyar dolar olmuştu. İkinci çeyrekte de gelirlerde yüzde 82 gerileme görülmüştü.
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