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Shell 9 bin kişiyi çıkaracak

Shell toplam iş gücünün yüzde 10'una denk gelen 9 bin kişi çıkarmayı planladığını duyurdu.
 30 Eylül 2020 13:55
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Shell 9 bin kişiyi çıkaracak

Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden Shell, corona virüs salgını nedeniyle düşen petrol talebine bağlı olarak işten çıkarma yapacak.

Shell toplam iş gücünün yüzde 10'una denk gelen 9 bin kişi çıkarmayı planladığını duyurdu.

Şirket yeniden yapılanma kapsamında 2022 sonuna kadar 2-2,5 milyar dolarlık tasarruf sağlanacağını belirtti.

Shell'in gelirleri ilk çeyrekte yüzde 46 düşerek 2,9 milyar dolar olmuştu. İkinci çeyrekte de gelirlerde yüzde 82 gerileme görülmüştü.
NTV
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