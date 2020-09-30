FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
|30 Eylül 2020 13:59
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