Temel Karamollaoğlu: Yatırımlar durdurulmalı
|30 Eylül 2020 14:08
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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamaollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündemi yorumladı.
Ekonomideki gelişmelere dair konuşan SP Lideri, çözümün yatırımların durdurulmasından geçtiğini dile getirdi.
"ALLAH RIZASI İÇİN KULAK VERİN, YATIRIMLARI DURDURUN"
Temel Karamollaoğlu, "Hizmete dönük yatırımları durdurmak lazım. Üretime dönük olmayan her yatırım israftır. Sizin evinizde televizyonunuz bozulsa, bulaşık makinası bozulsa evde de bir tane kalp hastası olsa.. Onun tamirine mi para mı ayırırsınız yoksa hastayı mı iyileştirirsiniz. Allah rızası için kulak verin. Ekonomi böyle yürütülmez. Dış politika böyle yürütülmez. Kaynak için bir numaralı mesele israfı bırakacaklar. Bütün yatırımları durduracaklar. Başta tarım olmak üzere sanayiye destek verecekler." ifadelerini kullandı.
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