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6 çocuklu aile 7 yıldır lağım suyu basan evde yaşıyor

Gaziantep'te Ali-Nedime Yavuz çifti 7 yıldır lağım suları ile birlikte yaşıyor. İçeride kokudan duramayan aileye, sürekli evlerine giren kirli su nedeniyle eşya dayanmıyor.
 30 Eylül 2020 14:20
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6 çocuklu aile 7 yıldır lağım suyu basan evde yaşıyor

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan 8 kişilik Yavuz ailesinin evine 7 yıldır lağım suyu akıyor. Üst komşularından sızan lağım suyu, sitenin alt yapısı nedeniyle de zaman zaman evin odalarının tamamını dolduruyor. Lağım nedeniyle ağır bir koku ile yaşamak zorunda kalan ailenin bütün eşyaları kirli su nedneiyle çürüyüp bozuldu. Yavuz Çifti, biri bakıma muhtaç olan 6 çocuğunu lağım suyunun içerisinde büyütmeye çalışıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliğine defalarca başvurduğunu belirten aile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından ayda bin TL yardım yapıldığını kaydetti.

"Evdeki eşyaların hepsi pislik içinde kaldı"

Evinin her tarafına pislik aktığını belirten Yavuz, belediyeye ve diğer yetkililere başvurduklarını ama bir sonuç alamadıklarını kaydederek, destek istedi. Yavuz, "Evimi sürekli üst katlardan akan lağım suyu basıyor. Kimse bu durumla ilgilenmiyor. Komşularıma söylüyorum, onlar da 'İstediğin yere şikayet et' diyor. Üst evin pisliği direkt benim evime akıyor. Ben burayı ne kadar düzeltsem de bir şey değişmiyor. Ben evimi kaç defa boyadım ama aynı durum sürekli tekrar ediyor. 7 yıldır ben bu şekilde yaşamaya çalışıyorum. 7 yıldır da dilekçe vermediğim kurum kalmadı. Ancak hiçbir işlem yapılmıyor" dedi.

"Eşyalarım hepsi çöp oldu, ben işimden oldum"

Terlik imalathanesinde çalışan baba Ali Yavuz, sürekli basan lağım suları nedeniyle eve gitmesi gerektiği için işinden olduğunu ve 3 aydır başka bir iş bulamadığını kaydetti. Yaşanan pis su akıntısı nedeniyle tüm eşyalarının çöp olduğunu da anlatan Ali Yavuz, "Eşyalarımın hepsi gitti. Hepsi pisliğin içinde kaldı. Şuanda evde bulunanlar da yakınlarımın yardım amaçlı verdiği eşyalardır. Lütfen yetkililer bize yardım etsin. Benim 6 tane çocuğum var. Bunlar bu şekilde okula gidemiyor. Çocuklarımın lağım suyundan dolayı hasta olmalarından korkuyorum. Zaten salgın dönemindeyiz. Evimin bu halinden dolayı işimden de oldum. Aklım hep çocuklarımda kalıyordu. Çünkü her an ne olacağı belli olmuyor. Lağım suyu bastığı zaman ailecek sıkıntı yaşıyoruz. Şuanda işsizim. Çocuklarımın ihtiyacını karşılayamıyorum. Yetkililerin sesimi duymasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Pisliğin içinde çocuklarımı büyütmeye çalışıyorum"

Anne Nedime Yavuz ise "Çocuklarıma mı bakayım her gün lağım suyu basan evimi mi temizleyeyim" diyerek yetkilere yardım çağrısında bulundu. Anne Nedime Yavuz birkaç haftada bir evini lağım suyu bastığını anlatarak, "6 tane çocuğum var. En küçüğü 4 yaşında. Çocuklarımı pislikten nasıl koruyacağımı bilmiyorum. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen sesimizi duyun. Evimin tadilatının yapılmasını istiyorum. Bu evi ben bu hale getirmedim. Geçen yıl bu atık sulardan dolayı çamaşır makinem bozuldu. Onu da yaptıramadım" şeklinde konuştu.

"Pisliğin içinde yemek yapmaya çalışıyorum"

Evindeki pis kokunun ve yaşanan kötü durumun dayanılamayacak bir hal aldığını söyleyen Nedime Yavuz, bakıma muhtaç bir çocuğunun da olduğunu vurgulayarak, "Mutfağa pis su akarken diğer yandan yemek yapıyorum. Duvarlara akan pis suyun kokusundan dolayı evde oturulmuyor. Evimi günde 2-3 defa temizliyorum ama yine de yeterli olmuyor. Birde benim bir oğlum bakıma muhtaç hastadır. Oğlumun raporu da var. Bu pisliğin içinde çocuklarımı büyütmeye çalışıyorum. Bir yandan evimi nasıl temizleyeceğimi düşünüyorum bir diğer yandan evlatlarımı korumaya çalışıyorum. Ben bir anne olarak yardım istiyorum. Bu yardımı da kendim için değil evlatlarım için istiyorum. Çocuklarımın yattığı odanın her yanından lağım suyu akıyor. Evlatlarım için endişe ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan aynı lağım akıntısının site içerisindeki başka dairelerde de yaşandığı belirtilirken, belediye yetkililerinin duruma duyarsız kaldığı iddia edildi.
İhlas Haber Ajansı
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