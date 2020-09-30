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İç denetçi sınavı giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM, İç denetçi sınavı giriş belgelerini yayımladı
 30 Eylül 2020 14:34
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İç denetçi sınavı giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM, İç denetçi sınavı giriş belgelerini yayımladı

2020-İç Denetçi Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

10 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020 Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavına (2020-İç Denetçi) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 30 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

10 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-İç Denetçi sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
Memurlar.Net
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