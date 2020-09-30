600 kamu personeli İstanbul Valisine kırgın!
|30 Eylül 2020 14:41
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Pandemi'den dolayı sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemde, İstanbul Valiliğinin talebi üzerine, başta Milli Eğitim Bakanlığından olmak üzere yüzlerce personel 112 vefa destek ekiplerinde görevlendirildi.
Vefa Destek ekiplerinde görevlendirilen kimi personel telefon başında talep aldı, kimi personel ihtiyaçları tedarik ettik kimileri de evlere gidip ihtiyaçları teslim etti.
Ancak, ihtiyaçları evlere teslim edenlere kaymakamlıkça Teşekkür Belgesi verilirken, telefon başında saat 09:00'dan akşam 21:00'e kadar kayıt alan kamu personeli ise görmezden gelindi.
Memurlar.net olarak görüştüğümüz bir kamu personeli İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya sitemlerini şu şekilde iletti:
"Bizler günün 12 saati sabah dokuzdan akşam dokuza kadar günde ortalama 350 400 kişiyle görüşerek bunların taleplerini tek tek bilgisayara kaydederek çalıştık ve bu çalıştığımız dönemin bir kısmında da Ramazan'da ağzımız kurudu telefonlara cevap vermekten, ama yine de çalıştık. Gönüllülüğümüzü yerine getirdik ancak tamamen gönüllü yapılan bu işlerin arasında Vali Bey'in bütün gönülleri kırarak bu kadar haksızlık yapması hiçbir kriter belirlemeden bu şekilde ayrımcılık yapması İstanbul valiliğine yakışmadı. Hiç birimize belge vermeseydi sorun olmazdı ama sırf belge verdik diyebilmek için arada üçbeş kişiyi seçip belge verip büyük bir kısmı dışarda bırakmak haksızlık. Biz belge istemiyoruz, biz aramızda ayrımcılık yapılmamasını istiyoruz. Bu şekilde talebimizi de iletmiş olmamıza rağmen İstanbul valiliği yine belge verirken resim çekilebilmek için üçbeş kişiye belge verip fotoğraflandırdılar sanki tüm vefa destek ekibine belge verilmiş teşekkür edilmiş gibi de bir hava yarattılar"
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