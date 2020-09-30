Yeniden yargılanan darbe sanığı eski albay Özkan tutuklandı
|30 Eylül 2020 14:46
|+Aa- Yazdır
4. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Özkan, Ankara Batı Adliyesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi üzerinden bağlandı.
Duruşma savcısı, sanığın öğrencilik yıllarında örgüte katıldığını, mahrem yapılanma içerisinde yer aldığını, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasından dönemin Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı'nın operasyonda olması nedeniyle kurmay başkanı olarak en üst düzey komutan olarak görev yaptığını, "Saffet" kod adlı mahrem imam tarafından darbe girişimi sırasında 4 kez arandığını ve 9 dakika 25 saniye görüşme gerçekleştirildiğini belirtti.
Mahrem imamların görüşmelerde "Şamil albayın emrine girilmesi" talimatı verildiğini, sözde "sıkıyönetim" darbe mesajlarını Jandarma Özel Harekat Komutanlığına tebliğ ettiğini ve darbe teşebbüsünde icrai hareket ettiğini ifade eden savcı, sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Sanık Özkan, mütalaayı kabul etmediğini belirtere, detaylı savunma için süre istediğini kaydetti.
Mahkeme heyeti, sanığa esas hakkında savunma yapması için süre verilmesine ve sanığın kaçma ihtimali nedeniyle tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince, 25 Nisan 2018'de, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan hakkında müebbet hapis cezası verilen Özkan, yeniden yargılanmasına karar veren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nce 2 Eylül 2019'da tahliye edilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Şehitlerin kanı yerde kalmadı
30 Eylül 2020 14:23
|Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası
30 Eylül 2020 14:13
|Kumpas hakim ve savcıları 'Balyoz'dan da yargılanacak
30 Eylül 2020 14:09
|Edirne'de FETÖ şüphelisi stajyer avukat gözaltına alındı
30 Eylül 2020 14:07
|FETÖ sanıkları hesap veriyor
30 Eylül 2020 14:02
|FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
30 Eylül 2020 13:59
|Karaman'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
30 Eylül 2020 13:45
|FETÖ'nün il imamları hamamlarda ve pastanelerde toplanmışlar
30 Eylül 2020 13:24
|Tokat'ta FETÖ'nün 'mütevelli grubu'na yönelik soruşturmada 8 kişi salıverildi
30 Eylül 2020 12:24
|Eski HDP'li vekilinde olduğu 14 kişiye gözaltı
30 Eylül 2020 12:18