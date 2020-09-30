Kayınvalidesinin evini yakan damat tutuklandı
|30 Eylül 2020 14:49
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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde önceki gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Münevver Yıldız'a (75) ait evde küçük çapta yangın çıktı. Kundaklama olma ihtimali üzerine olay polise haber verildi. Yangın söndürülürken, polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinden yangını bir kişinin gazete kağıdını tutuşturup pencereden içeri atarak çıkardığını tespit etti. Yapılan araştırma sonucu yangını çıkartan kişinin ev sahibi Münevver Yıldız'ın kızı Sevgi Peltek (46)
ile evli olup boşanma aşamasında olan damadı Ali Peltek'in (55) olduğu belirlendi.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde sorgusu tamamlanan damat, "kundaklama ve genel güvenliği tehlikeye düşürmek, ailesi iç şiddet" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı tutuklandı.
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