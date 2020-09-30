300 fabrika polemiği devam ediyor

Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan 300 fabrikanın açılışının ardından tesislerin yeni olmadığı yönünde iddialar gündeme gelmişti. İddialar üzerine Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, kentteki ticaret, sanayi odaları ve borsa başkanları ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek, iddiaları yalanlamıştı. Devam eden iddialar üzerine ise Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde protokol üyeleri ve gazetecilerle birlikte 5 saat süren bir gezi düzenleyerek, bu geziyle ilgili de sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Vali Gül, paylaşımında, "Gaziantepli sanayicinin alın teri, göz nuru 5. OSB'nin varlığını ispatlamak için ulusal ve yerel basınla birlikte 5 saat fabrika gezdik. Tartışma devam ederse 300 fabrikanın sahiplerini size misafirliğe göndereceğiz. Güzel haberlerle mutlu olun" ifadelerini kullanmıştı.

Vali Gül'ün bu paylaşımı sonrası İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ sosyal medyadan, "Sayın Valim son 2 yılda açılan 300 fabrikadan kaç tanesi Can Tuğsuz'un ifade ettiği gibi 45 yıldır çalışıyor? 5 saat değil 25 saat gezseniz de bu sorunun cevabını vermeden gezi bitmez. Hala dürüst ve cesur iş adamlarının olması sizi şaşırttı mı yoksa" yorumunu yapmıştı.

Vali Gül, Milletvekil Özdağ'ın paylaşımı sonrası, "Gaziantepli firmalar arasında 80 yıllık olan da var! Fabrikaları açılışa biz önerdik. Köklü firmaların yeni fabrikalarının resmi açılışını yaptık. Siz tek başınıza 5. OSB'nin yolunu bulamazsınız, haber verirseniz bir rehber eşliğinde tek tek gezdirelim" paylaşımında bulundu.