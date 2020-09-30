Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, izolasyon kurallarının önemine dikkat çekti.
|30 Eylül 2020 14:57
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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İzolasyon kuralına neden uyulmalıdır? Evde tedavi görenler ile belirtisi olmayan virüs taşıyıcıları, bulaştırıcılık yönünden kendilerini tedavisi hastanede yapılan Kovid-19 hastasından farksız görmelidir. Dışarıda kimse, hastanede olduğu gibi koruyucu özel kıyafetlere sahip değil."
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