Eşine sokak ortasında kurşun yağdıran zanlı kendi kafasına da sıktı
|30 Eylül 2020 14:59
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Alınan bilgiye göre, olay Bursa'nın Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. 60 yaşındaki alkollü İrfan Gedik sokak ortasında karşılaştığı 55 yaşındaki eşi Tülin Gedik ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası İrfan Gedik, eşini göğsünden, kolu ve parmağından silahla vurup ağır yaraladı. Eşinin başında kendi kafasına da silahı dayayan zanlı, silah tutukluk yapınca hayatta kaldı.
Yeni ortaya çıkan görüntülerde İrfan Gedik'in silahı kafasına dayadığı, tutukluk yapınca indirip olay yerinden uzaklaştığı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan zanlı, vatandaşların yardımıyla kısa sürede müdahale eden polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yaralı Tülin Gedik'in Gemlik Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor.
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