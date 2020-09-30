Beşiktaş'ta trafiği kilitleyen intihar girişimi
|30 Eylül 2020 15:02
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Beşiktaş'ta 30 yaşlarında bir erkek şahıs psikolojik problemleri nedeniyle intihar girişiminde bulundu. Barbaros Bulvarı üzerine gelen şahıs Said Çiftçi Varyant'ının üzerinden kendini atmak istedi. Durumu fark eden vatandaşlar hemen polise haber verdi. Olay yerine hemen ilk yardım ekipleri ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri geldi.
"Bulvar üzerinde trafik oluştu"
Ekipler şahsı intihardan vazgeçirmek için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada olası bir olumsuzluğa karşı ambulans bulvar üzerinde bekletildi. İkna çabaları sırasında bulvarda trafik oluştu. Yaklaşık 1 saat süren çabaların ardından kimliği öğrenilemeyen kişi polis ekipleri tarafından varyanttan indirildi. Bir süre şahısla konuşan ve derdini öğrenmeye çalışan polis ekipleri, daha sonra şahsı, ifadesini almak üzere şahsı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Polisin şahsı kurtardığı anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.
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