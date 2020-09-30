Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Samsun'da tartıştığı kızını bıçaklayan baba tutuklandı
Samsun'da tartıştığı kızını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı.
|30 Eylül 2020 15:11
|+Aa- Yazdır
Atakum ilçesinde tartıştığı kızı Y.M.A'yı (18) bıçakla yaraladığı iddiası ile gözaltına alınan Irak uyruklu Y.A.M.A'nın (53), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan baba Y.A.M.A, tartıştığı kızı Y. M.A'yı (18) göğsünden bıçaklamıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralı genç kız, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, saldırgan baba ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Arkadaşları uyandırmak için odasında girdiğinde cansız bedeni ile karşılaştı
30 Eylül 2020 15:46
|Survivor Murat Ceylan'a 'Emre itaatsizlik' davası
30 Eylül 2020 15:41
|Eşi doğumdayken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti
30 Eylül 2020 15:40
|Beş yıldızlı tatil cezaevinde bitti
30 Eylül 2020 15:09
|Eşine sokak ortasında kurşun yağdıran zanlı kendi kafasına da sıktı
30 Eylül 2020 14:59
|'Neden bana bunu yaptın' dedi, ekmek bıçağı ile saldırarak yaraladı
30 Eylül 2020 13:39
|Elektrik akımına kapılan işçi öldü, yakınları gözyaşı döktü
30 Eylül 2020 13:33
|Sokak ortasında tacize karşı koyunca tekme tokat dövüldü
30 Eylül 2020 12:55
|Zonguldak'ta karı kocayı öldüren kişi intihar etti
30 Eylül 2020 11:53
|Gülay Uygun'un son görüntüsü ortaya çıktı
30 Eylül 2020 10:54