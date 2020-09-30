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Esrarengiz koku... 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir binada henüz nedeni bilinmeyen kokudan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
 30 Eylül 2020 15:30
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Esrarengiz koku... 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Gümüşova ilçesi, Kültür Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında yaşayan Selami Kılıç (65), Meliha Kılıç (61), Meryem Kars (47), Hasret Karamahmutoğlu (24) ve Kadir İbrahim Sak (11) rahatsızlandı.

Nedeni henüz bilinmeyen kokudan etkilenen, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti görülen 5 kişi, 112 Acili arayıp yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla bu kişiler, hastaneye kaldırıldı.

Binanın girişi, polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile kapatıldı. Gelen doğalgaz ekipleri gaz kaçağına karşı ölçüm yaptı. Ekipler doğalgazdan kaynaklı bir zehirlenme olmadığını tespit ederken, kokunun nedeni ise araştırılıyor.
DHA
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