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'Leblebi atma' cinayetinin sanıklarına hapis cezası

ADANA'da, düğünde 'leblebi atma' yüzünden çıkan Sabahattin Narin'in av tüfeğiyle öldürüldüğü kavgaya karıştıkları iddiasıyla tutuklanan 3 sanık, yargılandıkları davada, 4 yıl ile 14 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
 30 Eylül 2020 15:35
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'Leblebi atma' cinayetinin sanıklarına hapis cezası

Olay, 16 Eylül'de Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte düğüne giden Sabahattin Narin'in başına leblebi atıldı. Öfkelenen Narin, leblebiyi attığını düşündüğü Abdülkadir S. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Abdulkadir S.'nin arkadaşları da kavgaya katıldı. Diğer davetliler tarafından sakinleştirilen taraflar, bir gün sonra yeniden karşılaştı. Aynı nedenle tekrar çıkan kavgada Abdulkadir S., yanında getirdiği av tüfeğiyle Narin'e ateş etti. Ağır yaralı olarak özel hastaneye kaldırılan Sabahattin Narin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Abdülkadir S. ile olaya karıştıkları belirlenen Selim Ö. ve Doğan B.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haklarında dava açılan sanıklar, karar duruşmasında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanıklar Abdulkadir S., Selim Ö. ve Doğan B., duruşmaya, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
DHA
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