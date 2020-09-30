'Leblebi atma' cinayetinin sanıklarına hapis cezası
|30 Eylül 2020 15:35
|+Aa- Yazdır
Olay, 16 Eylül'de Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte düğüne giden Sabahattin Narin'in başına leblebi atıldı. Öfkelenen Narin, leblebiyi attığını düşündüğü Abdülkadir S. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Abdulkadir S.'nin arkadaşları da kavgaya katıldı. Diğer davetliler tarafından sakinleştirilen taraflar, bir gün sonra yeniden karşılaştı. Aynı nedenle tekrar çıkan kavgada Abdulkadir S., yanında getirdiği av tüfeğiyle Narin'e ateş etti. Ağır yaralı olarak özel hastaneye kaldırılan Sabahattin Narin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri Abdülkadir S. ile olaya karıştıkları belirlenen Selim Ö. ve Doğan B.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haklarında dava açılan sanıklar, karar duruşmasında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanıklar Abdulkadir S., Selim Ö. ve Doğan B., duruşmaya, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kayınvalidesinin evini yakan damat tutuklandı
30 Eylül 2020 14:49
|Hamile kadın 'gasp'tan tutuklandı
29 Eylül 2020 16:15
|Ankara'da rüşvet ve usulsüzlük soruşturması: 46 gözaltı
28 Eylül 2020 23:28
|Adnan Oktar suç örgütü davasına devam edildi
28 Eylül 2020 17:27
|Eşini öldürüp cesedini arabada dolaştıran sanık müebbet hapse çarptırıldı
28 Eylül 2020 17:02
|Evlenmek istediği kızın annesini öldüren zanlı tutuklandı
28 Eylül 2020 15:26
|Halil Sezai'nin tutukluluğunun devamına karar verildi
28 Eylül 2020 14:29
|Avukat eşini öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
28 Eylül 2020 12:38
|Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili bir doktor tutuklandı
27 Eylül 2020 20:28
|Vatandaşı 10 milyon TL dolandıran 2 kuyumcu tutuklandı
27 Eylül 2020 19:16