Bakan Albayrak: Kısa sürede hayata geçireceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Atacağımız adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. 2023'e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz." dedi.
|30 Eylül 2020 15:39
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