Survivor Murat Ceylan'a 'Emre itaatsizlik' davası
|30 Eylül 2020 15:41
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İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen talimat duruşmasına, 3 aydan 2 seneye kadar hapsi istenen Murat Ceylan avukatı Begüm Güngör ile katıldı
Ceylan savunmasında, bedelli askerlik hizmetini yerine getirdiğini belirterek "Yıllardır televizyon programları yaptığım için tanınıyorum. Askerliğimi yaparken bu nedenle askerler benimle birçok kere fotoğraf çektirdi. Komutanlarım ve aileleriyle de birçok kez fotoğraf çektirdik. Birliğe girerken tuşlu telefonla girdim. Akıllı telefon kullanmadım" dedi.
Askerliğinin son gününde karşı koğuştan askerlerin, kendi koğuşlarına davet ettiğini anlatan Ceylan, "Bunlardan biri bana telefonunu verdi. Ben de çok kısa bir süre bana sürpriz hazırladıkları için kötü bir niyet olmaksızın kendilerini kırmamak adına telefonu tuttum. Daha sonra bu askerler kendi telefonlarından çektikleri görüntüyü Murat Ceylan Fan Club adlı bir hesaptan paylaşmışlar. Bu hesap bana ait değildir. Adı üstünde Fan Club hesabıdır. Kime ait bilmiyorum. Video çekmenin suç olduğunu bilmiyorum. Yasalara ve emirlere saygılı şekilde doğu bölgesine gidip askerliğimi ifa ettim. Suç işleme kastım yoktur" dedi. Savunması alınan Murat Ceylan'ın ifadesi, davanın açıldığı Erzincan 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek.
"İYİ NİYET MAĞDURU OLDUM"
Murat Ceylan duruşma çıkışı basın mensuplarının soruları üzerine, "Çok aşırı ciddi bir konuyla karşı karşıya değilim. Çünkü ortada suç teşkil edecek çok büyük bir durum yok. Askerliğimi yaptım, vatani görevimi yaptım. Burada da insanlarla çok fazla video ve fotoğraf çektirdim. Sevenlerine video hatıra fotoğrafları gönderildi. Dolayısıyla da iyi niyet mağduru oldum diyebilirim. Sizi seven insanlarla paylaşımda bulununca bunun bir suç olduğunu, bir yasak ya da herhangi bir zedelemenin altına girdiğini bilmediğim için tamamıyla iyi niyet mağduru oldum. Komutanlarım üstlerim herkes bu durumdan haberdar ama ben sonuçta vatani görevi yaptım. Şimdi vatandaşlık görevimi yaptım.Sorulara cevap verdim. Neyse odur. Çok da büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" dedi.
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