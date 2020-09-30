Meteorolojiden Giresun için önemli uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun şehir merkezinin doğusundaki ilçelerde kuvvetli, gök gürültülü sağanak ve dolu yağışları görülebileceğini duyurarak söz konusu ilçeler için 'Turuncu', diğer ilçelerin tamamı için de 'Sarı' uyarıda bulundu.
|30 Eylül 2020 15:44
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Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Giresun'un Keşap, Yağlıdere, Espiye, Güce, Tirebolu, Doğankent, Görele, Çanakçı ve Eynesil ilçeleri için 'Turuncu' uyarı verilirken, Giresun Merkez, Dereli, Bulancak, Piraziz, Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri için de 'Sarı' uyarı yapıldı" ifadelerine yer verildi.
Yapılan uyarıda bugün akşam saat 23.59'a kadar yağışların çok kuvvetli ve dolu şeklinde olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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