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Bahçeli'den 'AYM' çağrısı: Yeni baştan yapılandırılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır'' açıklamasında bulundu.
 30 Eylül 2020 15:47
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Bahçeli'den 'AYM' çağrısı: Yeni baştan yapılandırılmalı

MHP lideri Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeniden yapılandırılmalısı yönünde çağrıda bulundu.

AYM'nin son zamanlarda verdiği kararları sancalı ve sakat olarak bulan Bahçeli, ''Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır'' dedi.

''Hak ihlali adı altında verilen kararlar telafisi imkansız zararlar vermektedir'' sözlerini de ekledi.

Anadolu Ajansı
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