Bahçeli'den 'AYM' çağrısı: Yeni baştan yapılandırılmalı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır'' açıklamasında bulundu.
|30 Eylül 2020 15:47
|+Aa- Yazdır
MHP lideri Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeniden yapılandırılmalısı yönünde çağrıda bulundu.
AYM'nin son zamanlarda verdiği kararları sancalı ve sakat olarak bulan Bahçeli, ''Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır'' dedi.
''Hak ihlali adı altında verilen kararlar telafisi imkansız zararlar vermektedir'' sözlerini de ekledi.
9 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Albayrak: Kısa sürede hayata geçireceğiz
30 Eylül 2020 15:39
|Vali Karadeniz'den kurumlara yerinde inceleme
30 Eylül 2020 15:05
|Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı
30 Eylül 2020 14:57
|300 fabrika polemiği devam ediyor
30 Eylül 2020 14:53
|Temel Karamollaoğlu: Yatırımlar durdurulmalı
30 Eylül 2020 14:08
|Eski ilçe belediye başkanı korona virüse yenik düştü
30 Eylül 2020 13:51
|'Anız yakmak milli serveti yok eder'
30 Eylül 2020 13:26
|Ayhan Bilgen: Kayyum atanmamışsa istifa edeceğim
30 Eylül 2020 12:59
|Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın yanında olacağız
30 Eylül 2020 12:50
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB liderlerine 'Doğu Akdeniz' mektubu
30 Eylül 2020 09:09