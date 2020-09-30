1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Terörün finansı uyuşturucuya Diyarbakır'da büyük darbe

Diyarbakır'da "Yıldırım-7 Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu" kapsamında dünden bu yana yürütülen çalışma sonucu 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.
 30 Eylül 2020 16:06
+Aa- Yazdır
Terörün finansı uyuşturucuya Diyarbakır'da büyük darbe

İl Jandarma Komutanlığından basınla paylaşılan bilgi notuna göre, "Yıldırım-7 Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu" kapsamında 29 Eylül'de icrasına başlanan operasyonda istihbari çalışmalar sonucu önceden tespit edilen noktalarda 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök Hint keneviri bulundu.

Diyarbakır genelinde 1 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda ise 42 ton 684 kilogram esrar ve 97 milyon 250 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen ve zaman zaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da destek verilen, narko-terör operasyonlarında ele geçirilen 97 milyon 250 bin kök Hint kenevirinin imha edilmesi neticesinde 2 ton 236 kilogram toz esrarın piyasaya sürülmesine engel olunduğu belirtildi.

Ele geçirilen uyuşturucu, Lice İlçe Jandarma Komutanlığında basına gösterildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün 'şok mangası' davasında yargılanan eski üsteğmene işkenceden hapis
30 Eylül 2020 16:59		 Yunanistan'da FETÖ üyesi 5 kişi sahte belgelerle yakalandı
30 Eylül 2020 16:34
Yeniden yargılanan darbe sanığı eski albay Özkan tutuklandı
30 Eylül 2020 14:46		 Şehitlerin kanı yerde kalmadı
30 Eylül 2020 14:23
Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası
30 Eylül 2020 14:13		 Kumpas hakim ve savcıları 'Balyoz'dan da yargılanacak
30 Eylül 2020 14:09
Edirne'de FETÖ şüphelisi stajyer avukat gözaltına alındı
30 Eylül 2020 14:07		 FETÖ sanıkları hesap veriyor
30 Eylül 2020 14:02
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
30 Eylül 2020 13:59		 Karaman'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
30 Eylül 2020 13:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:35 - Karı koca çifti savcılığa gitmemeleri için öldürmüş17:32 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:29 - Gün sonu döviz fiyatları17:27 - Akli dengesi yerinde olmayan kişi ormanı yaktı17:25 - Düğün salonundaki kına eğlencesine baskın17:22 - Denizli'de bulundu! 'Heyecan verici...'
17:20 - MSB: 'Türk uçağı ve İHA'ları kullanıldı' iddiası yalan17:18 - Simav'da su kaynakları alarm veriyor17:16 - Bakan Varank: Antarktika'da kalıcı üs kuruyoruz17:13 - Türkiye ve Azerbaycan dostluğu arşiv belgelerinde de ortaya çıktı17:09 - Suç örgütünün 'pitonlu tehdidi' ifadelerde17:07 - Yüksekova 80 milyon liralık yatırımla su sıkıntısından kurtulacak
17:01 - Doğuma girdikten sonra eşini kazada kaybeden kadına acı haber verilemedi16:59 - FETÖ'nün 'şok mangası' davasında yargılanan eski üsteğmene işkenceden hapis16:54 - Altının kilogramı 472 bin liraya geriledi16:44 - 26. dönem POMEM giriş sınavı planlama sonuçları açıklandı16:43 - Estetik operasyon sonrasında bir kadının ölümüne ilişkin soruşturma
16:39 - 13 gündür aranan Filiz'den iyi haber geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Bankada parası olanlar daha fazla faiz alacak
'Anasınıfı ve 1. sınıf dışında yüz yüze eğitim başlamayabilir!'
Toplu taşıma araçlarına HES kodu zorunluluğu getirildi
Ekonometri bölümü mezunlarına yeniden kaymakamlık yolu açıldı
Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak
Casus astsubay, devletin bütün sırlarını sayıp dökmüş
Yıkamaya verilen halıların içinden çıkanlar şaşırtıyor: Altın, silah, yavru kedi
Neslihan hemşirenin, polis eşinin başındaki en zor nöbeti
600 kamu personeli İstanbul Valisine kırgın!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Şarkılarla geçtim aranızdan 2
Ekonomi 1
herbokolog 3
Türkiyenin Azerbaycan'a desteği HDPyi rahatsız etmesi 4
edin visca 2
altın ve döviz alımında vergilerin düşürülmesi 2
Elmyra Duff 1
Sünbülzade Vehbi 2
Gazi Recep Tayyip Erdoğan teklifi 2
olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi 1
SON İLANLAR
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Milas Belediyesi Geçici 14 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İBB Grandplaza Gıda 1 İşçi Alacak
İzmir İBB Grandplaza Gıda 14 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam