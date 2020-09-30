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Et kıyma makinesinden uyuşturucu hap ve kaçak parfüm çıktı

Edirne'de, jandarma ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 100 adet captagon uyuşturucu hap ve piyasa değeri yaklaşık 360 bin TL değerinde olan çeşitli markalarda 7 bin 391 adet kaçak parfüm ele geçirildi.
 30 Eylül 2020 16:12
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Et kıyma makinesinden uyuşturucu hap ve kaçak parfüm çıktı

Edinilen bilgiye göre, 28 Eylül 2020 günü Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube müdürlüğü unsurlarınca, İstanbul ilinden Romanya ülkesine gidecek olan yolcu otobüsünde; Romanya ülkesine götürülmek üzere kaçak parfüm olduğu ihbarı alınması üzerine ekipler harekete geçti.

Jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde, dedektör köpek Çiko ile yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmında bulunan et kıyma makinesi içerisinde 100 adet captagon uyuşturucu hap ve 7 bin 391 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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