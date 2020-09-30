Cudi Dağı'nda ceylanlar gezecek
|30 Eylül 2020 16:36
|+Aa- Yazdır
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve bu sayede sayıları artan "gazella gazella" türü 50 ceylan, Şanlıurfa'daki 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'ndan Silopi ilçesine getirildi.
Ziristin köyüne bağlı Gavita mezrasında Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca'nın da katıldığı programda ceylanlar doğaya salındı.
Vali Pehlivan burada yaptığı konuşmada, Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu yer olan Cudi Dağı'nın tarihsel önemini anlatarak, gemiden inen canlıların bu dağda sayılarını çoğalttıklarını söyledi.
23'ü dişi olmak üzere 50 ceylanı dağ eteğine bıraktıklarını aktaran Pehlivan, endemik çeşitliliğe sahip dağda ceylanların zamanla sayısının yükseleceğini kaydetti.
Dağın geçmişinin insanlık tarihi açısından önem taşıdığını aktaran Pehlivan, "Cudi Dağı'nın Milli Park olması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı." dedi.
Köylüler ise ceylanların doğaya bırakılmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Akli dengesi yerinde olmayan kişi ormanı yaktı
30 Eylül 2020 17:27
|Düğün salonundaki kına eğlencesine baskın
30 Eylül 2020 17:25
|Denizli'de bulundu! 'Heyecan verici...'
30 Eylül 2020 17:22
|Simav'da su kaynakları alarm veriyor
30 Eylül 2020 17:18
|Doğuma girdikten sonra eşini kazada kaybeden kadına acı haber verilemedi
30 Eylül 2020 17:01
|13 gündür aranan Filiz'den iyi haber geldi
30 Eylül 2020 16:39
|Meteorolojiden sağanak uyarısı
30 Eylül 2020 16:18
|Gündüzleri modern, geceleri ise ışıl ışıl bir görünüm
30 Eylül 2020 16:15
|Korona döneminde sosyal mesafeli kır nikahlarına yoğun ilgi
30 Eylül 2020 16:09
|Otomobile ve yayaya çarpıp otomobilin üzerine böyle uçtu
30 Eylül 2020 15:56