26. dönem POMEM giriş sınavı planlama sonuçları açıklandı
Polis Akademisi Başkanlığı, 26. dönem POMEM planlama sonuçlarını açıkladı.
|30 Eylül 2020 16:44
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Polis Akademisi Başkanlığı, 26. dönem POMEM planlama sonuçlarını açıkladı.
26.Dönem POMEM Giriş Sınavı planlama sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.
Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.
Tüm adaylara ilanen duyurulur.
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