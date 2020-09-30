1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altının kilogramı 472 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 472 bin liraya geriledi.
 30 Eylül 2020 16:54
+Aa- Yazdır
Altının kilogramı 472 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 460 bin lira, en yüksek 474 bin 355 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 472 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 635 milyon 492 bin 13,54 lira, işlem miktarı ise 1.370,16 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 649 milyon 225 bin 506,84 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Standart Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Intl Hrm Kıymetli Madenler Anonim Şirketi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 473.500,00 1.888,50
En Düşük 460.000,00 1.840,00
En Yüksek 474.355,00 1.888,50
Kapanış 472.000,00 1.883,75
Ağırlıklı Ortalama 468.420,62 1.858,09
Toplam İşlem Hacmi (TL) 635.492.013,54
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.370,16
Toplam İşlem Adedi 47
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar oldu?
30 Eylül 2020 17:32		 Gün sonu döviz fiyatları
30 Eylül 2020 17:29
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
30 Eylül 2020 13:55		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
30 Eylül 2020 12:48
Gün ortası döviz fiyatları
30 Eylül 2020 12:12		 Borsa güne yükselişle başladı
30 Eylül 2020 10:01
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
30 Eylül 2020 07:55		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
29 Eylül 2020 18:22
Çeyrek altın ne kadar oldu?
29 Eylül 2020 17:42		 Dolar ne kadar oldu?
29 Eylül 2020 17:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:32 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:29 - Gün sonu döviz fiyatları17:27 - Akli dengesi yerinde olmayan kişi ormanı yaktı17:25 - Düğün salonundaki kına eğlencesine baskın17:22 - Denizli'de bulundu! 'Heyecan verici...'17:20 - MSB: 'Türk uçağı ve İHA'ları kullanıldı' iddiası yalan
17:18 - Simav'da su kaynakları alarm veriyor17:16 - Bakan Varank: Antarktika'da kalıcı üs kuruyoruz17:13 - Türkiye ve Azerbaycan dostluğu arşiv belgelerinde de ortaya çıktı17:09 - Suç örgütünün 'pitonlu tehdidi' ifadelerde17:07 - Yüksekova 80 milyon liralık yatırımla su sıkıntısından kurtulacak17:01 - Doğuma girdikten sonra eşini kazada kaybeden kadına acı haber verilemedi
16:59 - FETÖ'nün 'şok mangası' davasında yargılanan eski üsteğmene işkenceden hapis16:54 - Altının kilogramı 472 bin liraya geriledi16:44 - 26. dönem POMEM giriş sınavı planlama sonuçları açıklandı16:43 - Estetik operasyon sonrasında bir kadının ölümüne ilişkin soruşturma16:39 - 13 gündür aranan Filiz'den iyi haber geldi
16:36 - Cudi Dağı'nda ceylanlar gezecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Bankada parası olanlar daha fazla faiz alacak
'Anasınıfı ve 1. sınıf dışında yüz yüze eğitim başlamayabilir!'
Toplu taşıma araçlarına HES kodu zorunluluğu getirildi
Ekonometri bölümü mezunlarına yeniden kaymakamlık yolu açıldı
Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak
Casus astsubay, devletin bütün sırlarını sayıp dökmüş
Yıkamaya verilen halıların içinden çıkanlar şaşırtıyor: Altın, silah, yavru kedi
Neslihan hemşirenin, polis eşinin başındaki en zor nöbeti
600 kamu personeli İstanbul Valisine kırgın!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Cristiano Ronaldo'nun Nutuk kitabını okuması 4
28.09.2020 ece üner'in kardashian'a verdiği ayar 1
Bandırma 1
ayakkabısının topuklarına basan adam 7
karabağ 1
kadük olma 1
model citizen 1
Ağlayan bebeğe bunlar senin daha iyi günlerin demek 1
Kur benim için hiç önemli değil,oraya bakmıyorum 7
ninja turtles 1
SON İLANLAR
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Milas Belediyesi Geçici 14 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İBB Grandplaza Gıda 1 İşçi Alacak
İzmir İBB Grandplaza Gıda 14 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam