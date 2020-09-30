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Simav'da su kaynakları alarm veriyor

KÜTAHYA'nın meyve ve sebze ambarı olarak bilinen ve verimli toprakları ile ünlü ilçesi Simav'da, küresel ısınma ve bilinçsiz sulamanın etkisiyle su kaynakları kururken, sulama göletlerindeki doluluk oranlarının geçen yıla göre azalması ve su seviyelerinin önemli ölçüde düşmesi çiftçileri endişelendirdi.
 30 Eylül 2020 17:18
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Simav'da su kaynakları alarm veriyor

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner küresel ısınma ve bilinçsiz sulamanın da etkisiyle ilçe genelindeki 16 sulama göletini besleyen su kaynaklarının kuruduğunu ve göletlerdeki su seviyelerinin de yüzde 20'lere kadar düşmesi sonucu verimli topraklarıyla ünlü Simav Ovası'nda sulak alanların önemli bölümünün kaybedildiğini söyledi. İlçe genelinde kuraklığın ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Bütüner, "İlçe genelinde birçok dere kurudu. Geçen yıllara oranla su kaynaklarında büyük azalma yaşanıyor. Köylerimizi gezerek yaptığımız tespitlere göre su kaynaklarında yüzde 80 oranında azalma meydana geldi. Daha önce derelerden karşılanan suyla tarlasını, bağını, bahçesini sulayan çiftçiler şimdi tarlalarının başında sondaj çalışması yaparak su ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Bunun yanında 16 sulama göletinden yararlanarak tarlasını bağını bahçesini sulayan çiftçilerimiz de yağmurların yağmasını sulama göletlerinin dolmasını bekliyor. Bu aşamada göletlerden yapılan sulamaya ara verdik" diye konuştu. Kuraklığın devam etmesi halinde tarımsal kuraklıkla ilgili damla ve yağmurlama sulama yöntemlerine geçilmesi, gece sulaması yapılması ve kuraklığa dayanıklı bitkilerin seçimi gibi tedbirlere başvuracaklarına vurgu yapan Başkan Bütüner, "Yağmurları bekliyoruz. Şayet sonbaharda yağmur yağmaz ise, kışında kar yağışı yeterli olmazsa Simav'ı kuraklık bekliyor. Çiftçilerimiz gelecekleri için endişeleniyor" dedi.

'İMECE İLE DAĞDA SUYU KAYNAĞI ARIYORUZ'

Sulama göletleri kuruyan Simav'a bağlı Efir köyü muhtarı Salim Koç (40), "Yıllardır böyle kuraklık görmedik. Sulama göletimiz 2 bin 100 rakımlı Akdağ'dan gelen su kaynakları ile besleniyor. Şimdi bu kaynakların birçoğu kurudu. Sulama göletimiz de su seviyesi geçen yıllara göre yüzde 20'lere kadar düştü. Yeni kaynaklar aramak için köylülerle birlikte imece usulü dağda su kaynağı arama çalışması yapıyoruz" dedi.
DHA
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