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Düğün salonundaki kına eğlencesine baskın

Mersin'in Tarsus ilçesinde yasak olmasına rağmen düğün salonunda yapılan kına gecesine polis baskın düzenledi. Müzik eşliğinde oynayanların da aralarında bulunduğu 7 kişiye toplam 11 bin 250 TL ceza kesildi.
 30 Eylül 2020 17:25
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Düğün salonundaki kına eğlencesine baskın

Polis ekipleri, ilçe genelinde koronavirüs salgınına karşı denetimlerini sürdürürken Şehit Lütfi Can Polis Merkezi Amirliği'ne bir düğün salonunda yasak olmasına rağmen sosyal mesafeye aldırış edilmeden kına gecesi yapıldığı ihbar edildi. Düğün salonuna baskın yapan ekipler, çalan müzik eşliğinde oynayan kalabalıkla karşılaştı.

Polis ekipleri, yabancı uyruklu bir kişi tarafından organize edilen kına gecesinde aralarında orkestra sorumlusu ve düğün salonu sahibinin de bulunduğu 7 kişiye toplam 11 bin 250 TL ceza kesti.
DHA
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