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Gün sonu döviz fiyatları

 30 Eylül 2020 17:29
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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,8330 7,8340 7,7630 7,7640
Avro 9,1920 9,1930 9,0820 9,0830
Sterlin 10,0540 10,1020 9,9780 10,0300
İsviçre Frangı 8,5110 8,5540 8,4030 8,4450
ANKARA
ABD Doları 7,8030 7,8830 7,7330 7,8130
Avro 9,1520 9,2320 9,0420 9,1220
Sterlin 9,9940 10,2040 9,9180 10,1280
Anadolu Ajansı
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