Gün sonu döviz fiyatları
|30 Eylül 2020 17:29
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,8330
|7,8340
|7,7630
|7,7640
|Avro
|9,1920
|9,1930
|9,0820
|9,0830
|Sterlin
|10,0540
|10,1020
|9,9780
|10,0300
|İsviçre Frangı
|8,5110
|8,5540
|8,4030
|8,4450
|ANKARA
|ABD Doları
|7,8030
|7,8830
|7,7330
|7,8130
|Avro
|9,1520
|9,2320
|9,0420
|9,1220
|Sterlin
|9,9940
|10,2040
|9,9180
|10,1280
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