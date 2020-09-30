Çeyrek altın ne kadar oldu?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,32 azalışla 470,90 liradan tamamladı
|30 Eylül 2020 17:32
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 763,00 lira, Cumhuriyet altını 3.123,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,32 düşüşle 470,90 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|477,00
|477,20
|470,70
|470,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.143,00
|3.164,00
|3.102,00
|3.123,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|435,00
|439,00
|429,00
|433,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.072,00
|3.092,00
|3.032,00
|3.052,00
|Yarım Ziynet
|1.536,00
|1.546,00
|1.516,00
|1.526,00
|Çeyrek Ziynet
|768,00
|773,00
|758,00
|763,00
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