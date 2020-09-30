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Eski Dışişleri Bakanı Bozer, koronavirüsten hayatını kaybetti

ANKARA'da koronavirüs tedavisi gören Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Bozer (95) yaşamını yitirdi.
 30 Eylül 2020 18:04
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Eski Dışişleri Bakanı Bozer, koronavirüsten hayatını kaybetti

Ankara'da yaşayan evli ve 3 çocuk babası Ali Bozer, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Tedavi altına alınan Bozer, hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Eski Dışişleri Bakanlarımızdan Sayın Ali Bozer'in koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YAPTI

1925 yılında Ankara'da doğan Ali Bozer, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İsviçre Neuchatel Hukuk Fakültesi'nde doktora yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Kürsüsü Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Mahkemesi Hakimliği, Lahey Adalet Divanı Üyeliği, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Dünya Sigorta Hukuku Derneği Türk Grubu Başkanlığı, Ankara Türk Eğitim Derneği Vakfı Başkanlığı görevlerinde bulundu. 17 ve 18'inci dönem milletvekilliği yapan Bozer, 44'üncü Hükümet Gümrük ve Tekel, 45 ve 46'ncı Hükümet Devlet Bakanı, 46 ve 47'nci Hükümet Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 47'nci Hükümet Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlendi.

DHA
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