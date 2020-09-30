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Konya'dan 60 ülkeye tuz ihracatı

Koyuncu Tuz İşletmeleri İhracat Bölge Müdürü Ahmet Solak, çıkarılan tuzun Rusya ve Amerika başta olmak üzere, Afrika ve Avrupa ülkelerine satıldığını söyledi.
 30 Eylül 2020 18:06
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Konya'dan 60 ülkeye tuz ihracatı

Tuz Gölü'nden çıkarılan tuz, 60 ülkeye ihraç ediliyor.

Tuz Gölü'nde faaliyet gösteren 3 firma, ürettiği tuzları iç ve dış piyasaya satışa sunuyor.

Konya'dan 60 ülkeye tuz ihracatı

Türkiye'nin tuz ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Tuz Gölü'nden çıkarılan tuz, 60'dan fazla ülkeye gönderiliyor. ( Serhat Çetinkaya - Anadolu Ajansı )

Koyuncu Tuz İşletmelerinin ham madde üretim müdürü Yusuf Sinan Doğan, AA muhabirine, göl üzerindeki 1200 hektarlık alanda 2006 yılından bu yana üretim yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Tuz Gölü'nde 2 ay önce başlanan hasadın devam ettiğini ifade eden Doğan, "Yılda bir kere üretim dönemi olur. Temmuz ayı sonu, ağustos ayı başı gibi üretime başlarız. Şu an hasadın ortasındayız. Kasım ayı başı ya da sonu gibi de üretimi tamamlarız. Geçen yıl 860 bin ton tuz üretmiştik, bu yıl 1 milyon 200 bin ton tuz üretmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Doğan, tesiste 150 kişinin istihdam edildiğini, göl tuzunun endüstriyel ve sofralık olarak ayrı ayrı hazırlandıktan sonra ülke ve dünya pazarlarına ulaştırıldığını bildirdi.

Firmanın ihracat bölge müdürü Ahmet Solak ise en büyük pazarlarının Rusya olduğunu söyledi.

İşlenen ürünün yüzde 90'ını ihraç ettiklerini dile getiren Solak, şöyle konuştu:

"İşlenmemiş ham tuzun da yaklaşık yüzde 25'lik kısmını ihraç etmekteyiz. Şu an 60'tan fazla ülkeye tuz ihraç ediyoruz. Buradan çıkardığımız tuzu en çok, Rusya ve Amerika başta olmak üzere, Afrika ve Avrupa ülkelerine satıyoruz. Dünyanın farklı bölgelerindeki üreticilerle rekabet yaşıyoruz ancak bizim tuzumuzun şöyle güzel bir özelliği var. Çok az karbon salınımı ile güneş enerjisi kullanarak üretim yapıyoruz. Su arıtma sistemleri üreten, paketli gıda üretimi yapan, deterjan üretimi yapan firmalarla daha çok çalışıyoruz."

Solak, Türkiye'nin tuz ihracatının her yıl arttığına dikkati çekerek, bunda en büyük payın Tuz Gölü olduğunu kaydetti.

Dünyada Tuz Gölü benzeri 6 göl olduğunu, bunlardan üçünde tuz üretimi yapılabildiğini aktaran Solak, "Ülkemizde Konya, Aksaray ve Ankara'nın kesiştiği bölgede yer alanda yer alan Tuz Gölü, yaban hayatı için de oldukça önemli. Tuz üretimi yapmanın yasak olduğu gölün güney kısmında her yıl göçle gelen binlerce flamingo kuşu yaz boyu bölgede konaklıyor. Turistlerin de yoğun uğrak yeri olan Tuz Gölü, özellikle Uzak Doğu'dan gelen çok sayıda yabancı turistin destinasyon noktası." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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