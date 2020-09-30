Bıçakla gelip kargo gönderme bahanesiyle girdiği PTT'yi soydu

2021-2023 YEP'İNE GÖRE MEMURLAR 2020 YILININ İKİNCİ YARISINDA NE KADAR ENFLASYON ZAMMI ALIR? 2020 yılının sonu için yüzde 10,5 oranında bir enflasyon öngörülmektedir. Yılın ilk yarısında yüzde 5,75 oranında enflasyon oluştuğu için yılın ikinci yarısında % %4,75'lik bir enflasyon oluşması öngörülmektedir. Bu ise yılın ikinci yarısı için memurların %0,75 oranında bir enflasyon zammı alacağını ifade etmektedir.