Bıçakla gelip kargo gönderme bahanesiyle girdiği PTT'yi soydu
|30 Eylül 2020 18:13
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Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Habibler PTT Şubesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1.5 yıl önce açılan şubeye, kimliği belirsiz bir kişi kutuyla geldi. İçeride tek çalışan Serpil Büyük'e (41) kargo göndereceğini söyleyen şüpheli, ardından kutunun içerisinden ekmek bıçağını çıkartarak kasayı açmasını söyledi. Paniğe kapılan Büyük, böyle bir şey yapmaması gerektiğini söylemesine karşın şüpheli, "Bankaya borcum var. Zaten cezaevine gireceğim" diyerek bıçaklı tehdidini sürdürdü. Kasada bulunan yaklaşık 5 bin lirayı alan şüpheli, yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Ekipler, PTT giriş ve çıkışlarını bir süre durdurarak olay yerine güvenlik şeridi çekti.
Polis, PTT personelinin verdiği ve güvenlik kameralarından incelediği şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
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