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Maske takmayıp polise direnen kişiye 392 lira ceza kesildi

Çorum'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yürütülen denetiminde maske takmadığı belirlenen kişiye 392 lira idari para cezası uygulandı.
 30 Eylül 2020 18:18
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Maske takmayıp polise direnen kişiye 392 lira ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uyulmasını sağlamak amacıyla Gazi Caddesi'nde şok uygulama yapıldı.

Uygulamada, maskesini kurallara uygun şekilde takmadığı gözlenen kişiler uyarılarak kayıt altına alınırken, ikinci kez ihlal yaptığı tespit edilen kişilere ise idari para cezası uygulandı.

Ekipler, Gazi Caddesi'nde arkadaşıyla sigara içerek yürüyen İzzet K'yi durdurup maskesini takmasını istedi, ardından kayıt altına almak için TC kimlik numarasını sordu.

Maske takmayı sevmediğini belirten İzzet K, kimlik kartının yanında olmadığını, kimlik numarasını da bilmediğini söyledi.

Polislerin kimlik tespiti yapmak üzere karakola götürmek istemesi üzerine kimlik numarasını paylaşan İzzet K'nin GBT sorgusunda daha önce de maske ihlali yaptığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine İzzet K'ye Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira idari para cezası verildi.

Olayla ilgili hazırlanan tutanağı imzalamayı reddeden İzzet K'nin denetim yapan polislere karşı koyduğu anlar kameralara yansıdı.

Denetim sırasında maskesini çıkardığı için sık sık uyarılan İzzet K, "Zaten ceza yazıyorsunuz, ben neden maske takayım? Tutanağı imzalamıyorum." diyerek polislere tepki gösterdi.

İzzet K, daha sonra tutanağı imzalamadan olay yerinden ayrıldı.
Anadolu Ajansı
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