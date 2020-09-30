Borsa, günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,94, holding endeksi yüzde 1,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,91 ile KOBİ Sanayi, tek kaybettiren ise yüzde 2,51 ile spor oldu.

Analistler, jeopolitik gelişmeler ile yeni tip koronavirüs aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararlarıyla salgın sonrası normalleşme adımlarının devam ettiğini ifade eden analistler, birbiri ardına atılan adımların pay piyasalarını desteklediğini kaydetti.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararlar ile Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintileri düşürülürken, kambiyo işlemlerinde uygulanan banka sigorta ve muamele vergisi oranı da yüzde 1'den binde 2'ye indirildi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı Para Politikası Toplantı özeti, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 1.120 puanın ise destek konumuna geldiğini bildirdi.