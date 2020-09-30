1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,96 değer kazanarak günü 1.145,24 puandan tamamladı.
 30 Eylül 2020 18:22
+Aa- Yazdır
Borsa, günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,94, holding endeksi yüzde 1,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,91 ile KOBİ Sanayi, tek kaybettiren ise yüzde 2,51 ile spor oldu.

Analistler, jeopolitik gelişmeler ile yeni tip koronavirüs aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararlarıyla salgın sonrası normalleşme adımlarının devam ettiğini ifade eden analistler, birbiri ardına atılan adımların pay piyasalarını desteklediğini kaydetti.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararlar ile Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintileri düşürülürken, kambiyo işlemlerinde uygulanan banka sigorta ve muamele vergisi oranı da yüzde 1'den binde 2'ye indirildi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı Para Politikası Toplantı özeti, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 1.120 puanın ise destek konumuna geldiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar oldu?
30 Eylül 2020 17:32		 Gün sonu döviz fiyatları
30 Eylül 2020 17:29
Altının kilogramı 472 bin liraya geriledi
30 Eylül 2020 16:54		 Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
30 Eylül 2020 13:55
Çeyrek altın ne kadar oldu?
30 Eylül 2020 12:48		 Gün ortası döviz fiyatları
30 Eylül 2020 12:12
Borsa güne yükselişle başladı
30 Eylül 2020 10:01		 Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
30 Eylül 2020 07:55
Borsa, günü yükselişle tamamladı
29 Eylül 2020 18:22		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
29 Eylül 2020 17:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:02 - Belediye başkanı ve 6 personeli karantinaya alındı18:25 - Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yargılandığı dava ertelendi18:22 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:18 - Maske takmayıp polise direnen kişiye 392 lira ceza kesildi18:13 - Bıçakla gelip kargo gönderme bahanesiyle girdiği PTT'yi soydu18:09 - DSÖ: Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyondan çok daha fazla
18:06 - Konya'dan 60 ülkeye tuz ihracatı18:04 - Eski Dışişleri Bakanı Bozer, koronavirüsten hayatını kaybetti18:00 - Adana'daki FETÖ davasında yargılanan iki sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası17:50 - Ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri denetlenecek17:43 - İstanbul'un 2'nci Türkiye'nin 81'inci barosu kuruldu17:40 - Minibüsün çarptığı kız böyle fırladı
17:37 - Koronayı yenen başhekim görevine döndü17:35 - Karı koca çifti savcılığa gitmemeleri için öldürmüş17:32 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:29 - Gün sonu döviz fiyatları17:27 - Akli dengesi yerinde olmayan kişi ormanı yaktı
17:25 - Düğün salonundaki kına eğlencesine baskın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Bankada parası olanlar daha fazla faiz alacak
'Anasınıfı ve 1. sınıf dışında yüz yüze eğitim başlamayabilir!'
Toplu taşıma araçlarına HES kodu zorunluluğu getirildi
Ekonometri bölümü mezunlarına yeniden kaymakamlık yolu açıldı
Yıkamaya verilen halıların içinden çıkanlar şaşırtıyor: Altın, silah, yavru kedi
Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak
Casus astsubay, devletin bütün sırlarını sayıp dökmüş
Neslihan hemşirenin, polis eşinin başındaki en zor nöbeti
600 kamu personeli İstanbul Valisine kırgın!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arizona kertenkelesi 1
01.10.2020 g.rangers vs galatasaray maçı 2
ninja turtles 1
Taşıt kredisi 2
kaçamak 2
toccata and fugue in D minor 1
Cristiano Ronaldo'nun Nutuk kitabını okuması 4
ilk eba şehidi 1
topunuz gelin 3
patat 2
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam