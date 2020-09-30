Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yargılandığı dava ertelendi
FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da bulunduğu dört sanık hakkında açılan dava 30 Ekim'e ertelendi. Mahkeme, ara kararında Altaylı ile iki sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
|30 Eylül 2020 18:25
|+Aa- Yazdır
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanıklar Enver Altaylı, Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz ve Mehmet Barıner ile sanık avukatları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde Altaylı, savunmasını tamamladı. Suçlamaları reddeden Altaylı, masum olduğunu, kendisine iftira atıldığını savundu. Sağlık durumunun iyi olmadığını söyleyen Altaylı, beraat talebinde bulundu. Diğer iki sanık ve avukatlarının da beyanlarının alınmasının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Altaylı, Yılmaz ve Barıner'in tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adana'daki FETÖ davasında yargılanan iki sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası
30 Eylül 2020 18:00
|FETÖ'nün 'şok mangası' davasında yargılanan eski üsteğmene işkenceden hapis
30 Eylül 2020 16:59
|Yunanistan'da FETÖ üyesi 5 kişi sahte belgelerle yakalandı
30 Eylül 2020 16:34
|Terörün finansı uyuşturucuya Diyarbakır'da büyük darbe
30 Eylül 2020 16:06
|Yeniden yargılanan darbe sanığı eski albay Özkan tutuklandı
30 Eylül 2020 14:46
|Şehitlerin kanı yerde kalmadı
30 Eylül 2020 14:23
|Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası
30 Eylül 2020 14:13
|Kumpas hakim ve savcıları 'Balyoz'dan da yargılanacak
30 Eylül 2020 14:09
|Edirne'de FETÖ şüphelisi stajyer avukat gözaltına alındı
30 Eylül 2020 14:07
|FETÖ sanıkları hesap veriyor
30 Eylül 2020 14:02