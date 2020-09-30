Belediye başkanı ve 6 personeli karantinaya alındı
|30 Eylül 2020 19:02
|+Aa- Yazdır
Edirne'nin Keşan ilçesinde Yenimuhacir Belde Belediye Başkanı ve 6 personeli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İzolasyon sürecini evinde geçiren Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, telefonda gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyede görevli bir personele ve eşine yapılan testin sonuçlarının pozitif çıktığını söyledi.
Bu personelin ikinci testinin negatif, personelin eşinin ise pozitif sonuç verdiğini belirten Türker, şunları kaydetti:
"Bu nedenle bu personelimiz ile temasta bulunan diğer arkadaşlarımız tedbir amaçlı evlerinde karantinaya alındı. Bu çerçevede ben ve 6 personelimiz, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantinada olduğum sürede başka bir arkadaşımız başkan vekili olarak görev yapacak. Belediye binamızın üst katında bulunan birimlerimiz personelin karantinada olması nedeniyle kapalı olurken, su hizmetlerimiz için zabıta ekiplerimiz sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlarımıza sürekli olarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması yönünde anons yapılıyor."
Başkan Türker ve 6 personeli izolasyon sürecini evinde geçiriyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
30 Eylül 2020 20:32
|Hacettepe'de Çin aşısının ikinci dozu yapıldı
30 Eylül 2020 19:45
|Bursa'da maske takmayan 100 bin kişiye 91 milyon ceza
30 Eylül 2020 19:15
|Kovid-19'la mücadelede eşi ve çocuklarından ayrı 5 ay geçirdi
29 Eylül 2020 23:21
|Virüse yakalanan öğretmen: Çocuklarım için hayata tutundum
29 Eylül 2020 21:39
|Vali açıkladı: İlk 5 aydaki ölüm sayımızı katbekat aştık
29 Eylül 2020 20:53
|Veterinerin testi pozitif çıktı, kurum tedbiren kapatıldı
29 Eylül 2020 20:10
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
29 Eylül 2020 20:07
|Ağır hasta sayısı durağan seyrediyor
29 Eylül 2020 19:26
|Dr. Evirgen: Kızımla kapıda saniyelik bakışıyorduk
29 Eylül 2020 19:22