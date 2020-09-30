Yeni vaka sayısı bin 300 sınırına geriledi
|30 Eylül 2020 20:02
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Sağlık Bakanlığı 30 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 98 Kovid-19 testi yapıldı, 1391 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1516 oldu.
Son 24 saatte 1245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 279 bin 749'a yükseldi.
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