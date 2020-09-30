Hakim ve savcılara meslek içi eğitim çalıştayı

Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) faaliyetleri kapsamında, "Kovid-19 Sonrası Hakimlerin ve Savcıların Meslek Öncesi ve Meslek İçi Eğitimlerindeki Gelişmeler Çalıştayı" düzenlendi.

Türkiye Adalet Akademisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 2020-2021 dönem başkanlığını üstlendiği Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) faaliyetleri kapsamındaki iki günlük online çalıştay, bugün başladı.

İngilizce programa, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, GDAÜ katılımcısı olan Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Bosna Hersek, Moldova, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Kosova ve Karadağ'ın yargı eğitim kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Öner, burada yaptığı konuşmada, salgın sonrası hakim ve savcıların yargı eğitiminde yaşadığı sorunların değerlendirilerek yeni stratejilerin belirlenmesi ile etkin eğitim sağlanması için yeni fikirlerin önemli olduğunu belirtti.

Tüm dünyada ve Türkiye'de yargı mensuplarının eğitiminin çok önemli bir başlık olduğunu vurgulayan Öner, "Yargı mensuplarının eğitimi konusunda Avrupa Konseyi'nin hakimlerin bağımsızlığı, tarafsızlığı ve rolleri konusundaki tavsiye kararlarını dikkate almaktayız. Bu kararlarda, üye ülkelere hakimlere atanmadan önce ve atandıktan sonra ihtiyaca uygun eğitim verilmesi gerektiği açıkça ifade edilmektedir." bilgisini paylaştı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci üye devletlerin büyük çoğunluğunun çalıştaya katılmalarından memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye dönem başkanlığı önceliklerinin çerçevesi, Kovid-19 sonrası dönemde sağlık alanında iş birliği, beyin göçü, beşeri sermaye ve eğitimin kalitesini geliştirme, bölge içi ve bölge dışı ticaretin artması, göç yönetimi, gençlik, kültür ve turizm ile güvenlik olmak üzere yedi başlık altında özetlenebilir. Olaylarımızı ve önceliklerimizi belirlerken, bölgenin ancak ortak çabalarla çözülebilecek ortak zorluklarını belirlemeye çalıştık. Bugünkü etkinlik bu yaklaşımın bir parçasıdır. Yargının bölgenin önemli ortak zorlukları, özellikle organize suç ve terörizmle mücadeledeki hayati rolü, bölgesel iş birliğini gerektirmektedir."

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir de salgın sürecinin küresel boyutta ciddi sonuçlar doğurduğuna işaret ederek bu süreçten en fazla etkilenen sektörlerin başında eğitimin geldiğini ifade etti.

Salgın sürecinde neredeyse bütün eğitim kurumlarının, örgün eğitime ara verdiğini, eğitimlerini dijital platformlarda ve uzaktan eğitim şeklinde sürdürmeye çalıştığını aktaran Özdemir, bu durumun hukuk eğitimini de ciddi manada etkilediğini dile getirdi.

Tüm dünyada yaşanan bu sürecin, hakim ve savcıların eğitimine ilişkin yeni stratejiler geliştirilmesini zorunlu hale getirdiğini aktaran Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Güney Doğu Avrupa İşbirliği Sürecine katılan ülkelerin yargı eğitimi kuruluşlarının Kovid-19 sonrası hakim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerinde karşılaşılan güçlükler ve yeni stratejiler konusunda iş birliğinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye Adalet Akademisi, yüze yakın ülke ile özellikle de gönül coğrafyamızın merkezinde yer alan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri ile yakın iş birliği içerisinde ve sürekli irtibat halindedir."

Özdemir, düzenlenen bu çalıştay ile Kovid-19 sonrası yargı eğitimindeki deneyimlerin ve en iyi uygulamaların paylaşılmasının en büyük arzuları olduğunu belirtti.

Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde geçen hafta açılan Akademi Uygulama Adliyesi'nden de bahseden Özdemir, bu çalışma ile hakim ve savcı adaylarının mesleğe uyum sağlamalarının hızlandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

GDAÜ, 13 Güney Doğu Avrupa ülkesinin tamamının dahil olduğu en kapsamlı bölgesel iş birliği forumu olma özelliğini taşıyor.