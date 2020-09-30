İyi Parti Genel Merkezi'nde ortalık karıştı. Güvenlik, yaka paça dışarı attı
|30 Eylül 2020 19:37
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İyi Parti Genel Merkezi'ne farklı illerden gelen bir grup partili, partide krize yol açan 'Oy Verilmeyecekler' listesiyle ilgili Genel Başkan Meral Akşener ile görüşmek istedi.
İçeriye alınan grup, Meral Akşener ile görüştürülmedi.
Grup bir süre sonra görevliler tarafından binadan dışarıya çıkarıldı. Dışarıya çıkarılan grup, içeride darbedildiklerini iddia etti.
"YUMRUKLADILAR"
Grup adına gazetecilere açıklama yapan Serhat Yıldırım, Zonguldak kurucu merkez ilçe başkanı olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Genel Başkanımızın yanındayız ama bu yapılanlara da karşıyız. Partinin kurucularını kapı dışarı attılar. Yumrukladılar. Kuruculara sesleniyorum, lütfen partinize sahip çıkın. Ne olduğu belirsiz insanlar partimize çöktüler." dedi.
"BİR VEKİL ÜZERİMİZE SALDIRTTI"
Genel Başkan ile görüştürülmediklerini ifade eden Yıldırım, "Vekiller sizinle görüşecek denildi. Birkaç kişi içeriye girdik, güzel bir toplantı yapıyorduk, çayımızı içiyorduk. Bir vekil geldi ve 'Yeter artık atın bunları dışarı' diyerek, üzerimize saldırttı." iddialarında bulundu.
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