Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
Malatya ve Adıyaman'da bazı yerleşim yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
|30 Eylül 2020 20:32
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Malatya
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarının tespit edildiği Akçadağ ilçesi Durulova Mahallesi'nin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.
Adıyaman
Adıyaman'da son dört günde 547 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, son dört günde farklı mahallelerdeki 547 evde karantina uygulaması başlatıldı.
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