Kuşadası'nda mahkeme ve duruşmalara 14 gün ara verildi
|30 Eylül 2020 20:43
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakim ve personellerin karantinaya alınmasının ardından mahkeme ve duruşmalara 14 gün ara verildi.
Hakim, mübaşir ve katipi karantinaya alınan Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi için bugün Söke Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu toplandı. Toplantı sonunda mahkemenin kapalı kalacağı ve duruşmaların ileri bir tarihe ertelendiğine karar verildi.
Adalet Komisyonunun aldığı kararı, Aydın Barosu bir mesajla bildirdi. Yapılan açıklamada "Söke Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyon başkanlığının 30.09.2020 Tarih ve 2020/1250 Muh. Sayılı kararı gereğince Covid-19 pandemisi nedeniyle Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi kalem personel ile birlikte 14 günlük karantinaya alınmış olup, mahkeme ve kaleminin kapalı kalacağı, duruşmaların yapılmayacağını meslektaşlarımızın bilgisine önemle duyurulur" denildi.
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