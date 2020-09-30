CHP'li Belediye başkanı partisinden istifa etti
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz Belde Belediyesi Başkanı Mustafa Nalbant, CHP'den istifa etti.
|30 Eylül 2020 21:39
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz Belde Belediyesi Başkanı Mustafa Nalbant, CHP'den istifa etti.
Evrensekiz Belde Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, partisinden istifa etti. Nalbant'ın Kırklareli Organize Sanayi Mütevelli Heyeti Başkanlık seçiminde kendi partilileri tarafından destek görmediği için istifa ettiği öne sürüldü.
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