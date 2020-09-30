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Yasadışı Tiktok paylaşımına gözaltı

Sosyal medya uygulaması Tiktok üzerinden yaptığı görüntülü paylaşımlarla halkı kanunlara oynamaya ve illegal yollara başvurmaya teşvik eden şahıs, Şanlıurfa polisi tarafından yakalandı.
 30 Eylül 2020 21:40
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Yasadışı Tiktok paylaşımına gözaltı

Sosyal medya uygulaması Tiktok üzerinden yaptığı görüntülü paylaşımlarla halkı kanunlara oynamaya ve illegal yollara başvurmaya teşvik eden şahıs, Şanlıurfa polisi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, B.K. ismini kullanarak sosyal medya uygulaması Tiktok üzerinden yaptığı görüntülü paylaşımlarla halkı kanunlara oynamaya ve illegal yollara başvurmaya teşvik eden şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada B.K. isimli şahsın sahte isim kullandığı ve gerçek isminin H.A. olduğu belirlendi. Yapılan takip sonucu H.A. isimli şahıs Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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