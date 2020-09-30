15 dakikada sonuç veren test kiti Avrupa'da kullanılacak
ABD'de faaliyet gösteren Becton, Dickinson and Company adlı medikal ekipman şirketinin ürettiği ve ABD'de Temmuz ayından bu yana kullanılan 15 dakikada sonuç veren koronavirüs (Covid-19) test kitleri, Avrupa'da da kullanılacağı bildirildi.
|30 Eylül 2020 21:42
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ABD'de faaliyet gösteren Becton, Dickinson and Company adlı medikal ekipman şirketinin ürettiği ve ABD'de Temmuz ayından bu yana kullanılan 15 dakikada sonuç veren koronavirüs (Covid-19) test kitleri, Avrupa'da da kullanılacağı bildirildi.
ABD merkezli Becton, Dickinson and Company medikal ekipman şirketinin ürettiği, 15 dakikada sonuç verdiği ifade edilen BD Veritor Plus System adlı koronavirüs test kiti, Avrupa'da kullanılıyor. Şirketten yapılan açıklamada, test kitlerinin Ekim ayı sonuna kadar Avrupa genelinde satışa sunulmaya başlanacağı ifade edildi. Şirket, söz konusu kitlerin koronavirüs testi konusunda 'efektif' olduğunu savunuyor.
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