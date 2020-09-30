1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meslek liseliler hem öğreniyor hem de para kazanıyor

TOKAT Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, pandemi döneminde de okuldaki dersler sayesinde hem meslek öğreniyor hem de ürettikleri ürünler karşılığında para kazanıyor. Öğrenciler atölyelerde, masa, sıra gibi okul mobilyası ve dezenfektan standı üretimi gerçekleştiriyor. Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, üretim atölyelerinde görev yapan her bir öğrencinin ayda yaklaşık 2 bin lira kazandığını söyledi.
 30 Eylül 2020 21:45
+Aa- Yazdır
Meslek liseliler hem öğreniyor hem de para kazanıyor

TOKAT Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, pandemi döneminde de okuldaki dersler sayesinde hem meslek öğreniyor hem de ürettikleri ürünler karşılığında para kazanıyor. Öğrenciler atölyelerde, masa, sıra gibi okul mobilyası ve dezenfektan standı üretimi gerçekleştiriyor. Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, üretim atölyelerinde görev yapan her bir öğrencinin ayda yaklaşık 2 bin lira kazandığını söyledi.

Kent merkezinde 74 yıldır eğitim veren Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullara sıra ve masa üretiyor. Liseliler pandemi sonrasında ise dezenfekten standı üretimi yapmaya başladı. Öğretmenleriyle birlikte çalışarak, birçok ürünü hazırlayan öğrenciler, gördükleri uygulamalı dersler sayesinde hem meslek sahibi oluyor hem de aile bütçelerine katkı sağlamak için para kazanıyor. Öğrenciler yaptıkları ürün karşılığında aylık 2 bin lira para kazanıyorlar.

'TOKAT 'IN İHTİYACINI BİZ KARŞILADIK'

Pandemiden sonra üretime hiç ara vermediklerini söyleyen okul müdürü Ali Vanlıoğlu, "Biz, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 13 Mart'ta pandemi dolayısıyla her taraf kapalı iken üretime ara vermedik. Geçen sene ne ürettiysek bu sene daha fazlasını ürettik. Şu anda bakanlığımız adına sıra yapıyoruz. Hem Tokat'ın ihtiyacını karşılıyoruz hem de çevre illerin ihtiyacını karşılıyoruz. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte hiç ara vermeden çalışmalarımız devam ediyor. İlk etapta siperlik ihtiyacı vardı. Tokat'ın ihtiyacını kimse karşılamadan biz karşıladık. Şu anda sıra ihtiyacımız var, onu karşılıyoruz. Dezenfektan makinalarımız var. Bütün kamu kuruluşları ve özel sektöre vererek, onların ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.

'HEDEFİMİZ 1 MİLYON LİRA CİRO'

Yaptıkları ürünlere 20 yıl garanti verdiklerini ifade eden Vanlıoğlu, "Yaptığımız ürünlere 1 veya 2 yıl değil 20 yıl garanti veriyorum. Çünkü işlevsel yapıyoruz. Bundan hem öğrencilerimiz hem okulumuz hem Tokat halkı memnun hem de bundan gelir elde ediyor benim çocuklarım. Şu anda mobilya, elektrik ve metal bölümünde çalışan çocuklarım mezun olduğu gün işleri hazır. Çünkü yetişmiş eleman oldukları için fabrikalar onları havada kapıyor. Bir ay çalışan bir öğrencimiz yaklaşık 2 bin lira kazanıyor. Bu sene hedefimiz, ciromuzu 1 milyon liranın üstüne çıkarmak. Geçen sene 500 bin liranın üzerindeydi" diye konuştu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Online derste bağlantı kopunca sınıfı parka taşıdılar
28 Eylül 2020 21:03		 Tarihi meslek lisesinde moda tasarımı teknolojiyle buluştu
28 Eylül 2020 11:22
Bu üniversite yarış atı fabrikası gibi
27 Eylül 2020 23:00		 Evinde ölü bulunan Müdür Yardımcısı toprağa verildi
27 Eylül 2020 17:40
Silopi'de fedakar öğretmenler köy okulunu boyadı
27 Eylül 2020 15:30		 Öğretmenler ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar topluyor
27 Eylül 2020 11:38
Veli ve öğretmenler iş birliği yaptı, okula dezenfektan tüneli kuruldu
26 Eylül 2020 14:41		 TOGG'a teknik eleman yetiştirecek lisede dersler başladı
26 Eylül 2020 11:09
Meslek liseleri medikal fabrika gibi
26 Eylül 2020 06:59		 Karabük'te 'ata tohumları' minik öğrencilerin ellerinde hayat buluyor
25 Eylül 2020 14:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:09 - Vergi kayıp ve kaçağı 'RADAR'a takılacak22:06 - Kurtulmuş: Türkiye'ye karşı da açıktan iftira ediyorlar21:51 - Bakan Koca'nın dikkat çeken açıklaması: Her pozitif çıkan hasta değil, vakadır21:48 - D vitamininin fazlası, kireçlenme nedeni21:45 - Meslek liseliler hem öğreniyor hem de para kazanıyor21:42 - 15 dakikada sonuç veren test kiti Avrupa'da kullanılacak
21:40 - Yasadışı Tiktok paylaşımına gözaltı21:39 - CHP'li Belediye başkanı partisinden istifa etti21:25 - Moskova'dan Türkiye'ye uçak biletleri neredeyse tükendi21:21 - OHAL Komisyonuna ilave tedbirler için başvuru yolu21:19 - KKTC'de iki aydır ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmadı21:01 - Erdoğan, Kuveyt yeni Emiri Şeyh Nevvaf ile görüştü
21:00 - FETÖ'den gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı20:57 - AK Parti, çeşitli konuları kapsayan iki yeni yasa teklifini TBMM'ye sundu20:52 - İntihara kalkışan kişiyi Emniyet Müdürü ikna etti20:43 - Kuşadası'nda mahkeme ve duruşmalara 14 gün ara verildi20:41 - İstanbul genelinde huzur ve asayiş uygulaması yapılıyor
20:32 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Bankada parası olanlar daha fazla faiz alacak
'Anasınıfı ve 1. sınıf dışında yüz yüze eğitim başlamayabilir!'
Bakan Koca: Ankara'da hasta sayısı yarı yarıya azaldı
Yıkamaya verilen halıların içinden çıkanlar şaşırtıyor: Altın, silah, yavru kedi
Toplu taşıma araçlarına HES kodu zorunluluğu getirildi
Ekonometri bölümü mezunlarına yeniden kaymakamlık yolu açıldı
Casus astsubay, devletin bütün sırlarını sayıp dökmüş
Neslihan hemşirenin, polis eşinin başındaki en zor nöbeti
600 kamu personeli İstanbul Valisine kırgın!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dolar 50 tl olsa umrumda değil 4
iggy pop 1
Türkiyenin Azerbaycan'a desteği HDPyi rahatsız etmesi 2
goran bregoviç 2
ilk eba şehidi 1
adalet bakanlığı 2
suudi arabistan'ın türk mallarını yasaklaması 2
olanlar olmuş 1
tansiyon düşmesi 2
01.10.2020 g.rangers vs galatasaray maçı 2
SON İLANLAR
Azatlı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Milas Belediyesi Geçici 14 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İBB Grandplaza Gıda 1 İşçi Alacak
İzmir İBB Grandplaza Gıda 14 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam