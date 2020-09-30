Bakan Koca'nın dikkat çeken açıklaması: Her pozitif çıkan hasta değil, vakadır
|30 Eylül 2020 21:51
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının seyrine ilişkin olarak yaptığı açıklamada 'vaka ve hasta' kavramlarının ayrımına dikkat çekerken, günlük olarak paylaşılan tabloda 'hasta' sayısının yer aldığını ifade etti.
Koca, "Her vaka hasta değildir, testi pozitif olup semptom göstermeyen var. Bunlar çoğunluğu oluşturuyor. Günlük verilen, daha doğrusu hasta sayısı sadece hastaneye yatan hasta sayısı değildir. Hasta olarak semptomu olan kişilerden bahsediyoruz. Semptomu olan, hastanede yatmayan ve yatan kişileri günlük hasta sayısı olarak vermiş oluyoruz" diye konuştu.
Bu açıklamasıyla asemptomik vakaların tabloda yer almadığını ifade eden Bakan Koca, "Asemptomik Koronavirüs pozitifleri sürecin birinci dereceden sorunu görmek, mart ayında kalmış demektir. Basitçe bilmemiz gereken diğer şey, semptom gösteren kişilerin taşıyıcı olduğu gerçeğidir" diye konuştu.
Sağlık Bakanı Koca, CHP'li Murat Emir'in Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi'ne girilen verilere dayanarak, Koronavirüs vaka sayısının Koca'nın açıkladığının 20 katı olduğunu iddia etmesiyle ilgili de konuşurken, "Denilen gibi olsaydı, hastanedeki yatak doluluk oranları neden yüzde ellilik oranın altında, yoğun bakım oranları neden yüzde 66'larda. Bizim verdiğimiz tabloların hepsin doğru, altını çiziyorum. Tablodaki bütün veriler doğru. Mücadelede de gizlenerek bir şey yapılmıyor. HES konu ve filyasyon dahil olmak üzere bütün pozitif vakalar üzerine yapılıyor. Ankara gibi bir ilde gizleyerek vaka oranı yüze 60'a kadar düşürülebilir mi?" ifadesini kullandı.
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