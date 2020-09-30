'Yeni sağlık personeli alımı önümüzdeki haftalarda belli olacak'

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu yıl içinde sağlık personeli alımı olacak mı? sorusunu da cevapladı. Bakan Koca şunları söyledi:

"Daha önce bir çalışma yapıldığını söylemiştim. önümüzdeki hafta, sayılar ve alanlar netleşmiş olacak. Bu alım bu yıl içinde olacak ve yeni açılan hastaneleri kapsayacak"