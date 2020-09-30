'Yeni sağlık personeli alımı önümüzdeki haftalarda belli olacak'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu yıl içinde yeni sağlık personeli alımı olacağını açıkladı
|30 Eylül 2020 22:11
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Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu yıl içinde sağlık personeli alımı olacak mı? sorusunu da cevapladı. Bakan Koca şunları söyledi:
"Daha önce bir çalışma yapıldığını söylemiştim. önümüzdeki hafta, sayılar ve alanlar netleşmiş olacak. Bu alım bu yıl içinde olacak ve yeni açılan hastaneleri kapsayacak"
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