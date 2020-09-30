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Kamu Hastaneleri Genel Müdürü istifa etti

Prof. Dr. Hilmi Ataseven Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'ndeki görevinden istifa ettiği belirtildi.
 30 Eylül 2020 22:17
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Kamu Hastaneleri Genel Müdürü istifa etti

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven görevinden ayrıldı.

Prof. Dr. Ataseven'in Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki öğretim üyeliği görevine geri döneceği öğrenildi.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne ise henüz atama yapılmadı.
Memurlar.Net
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