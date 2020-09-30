Kamu Hastaneleri Genel Müdürü istifa etti
Prof. Dr. Hilmi Ataseven Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'ndeki görevinden istifa ettiği belirtildi.
|30 Eylül 2020 22:17
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Korona hastaları, rahat nefes alabilsin diye nefessiz kalıyorlar
30 Eylül 2020 10:29
|'Virüs tedavisi gören doktor arkadaşım, çocuğuna amcalık yapmamı istedi'
29 Eylül 2020 11:28
|Ceren Damar sözleri tepki çeken avukat disipline
29 Eylül 2020 08:05
|Korona savaşçıları anlattı: Size bakan gözler, 'beni hayatta tut' diyor
28 Eylül 2020 11:50
|Fedakarlığın fotoğrafı!
28 Eylül 2020 11:30
|'Çocuklarımla aynı evde görüntülü konuşarak hasret gideriyoruz'
28 Eylül 2020 11:13
|Virüsle mücadelenin kahramanları aşı'da da ön cephede
28 Eylül 2020 08:42
|'Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma' polisleri göreve başladı
27 Eylül 2020 18:08
|'Virüsle ile mücadelede okul ve aile işbirliği içinde olmalı'
27 Eylül 2020 12:13
|'Nefes alamıyorsunuz, bunu yaşamak korkunç bir şey'
27 Eylül 2020 11:23